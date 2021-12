Bolsa Família convoca beneficiários até o dia 30

Beneficiários do Bolsa Família que tenham entre os seus dependentes crianças com até sete anos, gestantes e mulheres em idade fértil (14 a 44 anos) devem fazer o acompanhamento da saúde até a próxima segunda-feira, 30. Estes devem se dirigir aos postos de saúde da rede municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário levar o cartão do Bolsa Família, carteira de identidade, cartão de vacinação das crianças e o cartão da gestante (para quem estiver fazendo o pré natal).

De acordo com a Secretaria Municipal e Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), até essa sexta-feira, 27, das 140.380 famílias cadastradas, apenas 31.901 (22,73%) compareceram aos postos de saúde para realizar o procedimento. Quem não for no prazo deverá ir a um posto da Semps para regularizar a situação.

adblock ativo