Bolão com 12 pessoas na Bahia fatura prêmio da Mega-Sena

Doze pessoas que fizeram um bolão na cidade baiana de Ribeira do Pombal (a 286 km de Salvador) estão felizes da vida. Isso porque o jogo feito por eles acertou as seis dezenas do concurso 1.701 da Mega-Sena. O prêmio foi de R$ 2.018.423,55.

O sorteio das dezenas foi realizado na terça-feira, 5, em Aparecida de Goiânia (GO). Os números sorteados foram: 03 - 09 - 18 - 32 - 40 - 56.

De acordo com a Lotérica São João, onde aposta foi realizada, os integrantes do bolão fizeram cinco jogos com sete dezenas cada. Com a divisão do prêmio, cada um levará R$ 168.201,962.

A quina foi acertada por 59 apostas, que levaram, cada, o valor de R$ 18.571,45. Já a quadra rendeu um prêmio de R$ 470,34 para cada um dos 3.328 que acertaram quatro dezenas.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 18.715.640,00.

