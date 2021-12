Um bode subiu em um veículo, danificando o automóvel em Juazeiro, no norte da Bahia. De acordo com o Blog do Marcelo, o animal subiu no carro para comer as folhas de uma árvore.

O empresário Fábio Ramon estacionou o Renault Fluence embaixo da planta e se surpreendeu com o animal em cima do seu automóvel quando saiu de casa. Por conta do peso, o bode amassou o teto e capô do carro.

Esse carro é estimado em mais de R$ 70 mil, no caso de veículo novo, segundo a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Bode sobe em carro e danifica veículo em Juazeiro

