Boca de Brasa oferece oficinas no Bairro da Paz

A prefeitura da capital, por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM), está divulgando que estão abertas as inscrições, gratuitas, para as oficinas culturais do Projeto Boca de Brasa - Edição Bairro da Paz.

Elas podem ser feitas até o próximo dia 5 de julho no site da fundação (www.culturafgm.salvador.ba.gov.br) ou presencialmente até o dia 3 de julho, no Conselho dos Moradores do Bairro da Paz (sediado na rua Nossa Senhora da Paz, 57, Bairro da Paz), de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h.

As oficinas têm como público-alvo moradores do bairro localizado na região da Av. Paralela e adjacências, que devem preferencialmente ter idade igual ou superior a 14 anos.

As atividades, segundo o material voltado para publicizar a iniciativa, serão primordialmente direcionadas a artistas, agentes culturais e pessoas que já possuam alguma experiência na área cultural.

Essa é a sexta etapa do Boca de Brasa em 2015. As aulas de teatro, audiovisual, danças urbanas, criação literária (poesia, crônica e rap), elaboração de projetos, gestão de grupos e oficina criativa de música (home studio) acontecerão de 6 a 11 de julho no espaço Avançar (rua Nossa Senhora da Paz, 15), de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30, e no sábado, das 9 às 12h.

Oficinas

As oficinas pretendem desenvolver e estimular o talento de moradores dos bairros populares. O resultado das atividades será apresentado pelos participantes na mostra final, em um caminhão-palco com infraestrutura para performances, no dia 12 de julho, às 17h, tendo como atração convidada a banda Adão Negro.

Criado em 1986 pela Fundação Gregório de Mattos, quando tinha à frente Roberto Dias, o projeto Boca de Brasa contava com uma estrutura composta por quatro carretas-palanque, projetadas pela arquiteta paranaense Consuelo Cornelsen, e uma equipe de profissionais de diferentes áreas artísticas que iam até os bairros periféricos.

Interagindo com as lideranças, associações e grupos locais, a ação consistia em realizar diversas apresentações artístico-culturais em várias regiões da cidade. Em 2003, o projeto foi suspenso, após a realização de mais de 600 apresentações.

Coordenado por Bertrand Duarte e Walter Seixas Jr., na gestão do então prefeito Mário Kertész, o projeto Boca de Brasa foi inaugurado no dia 10 de outubro de 1986, em um evento realizado na Praça Municipal.

Primeiras atrações

O espetáculo reuniu as quatro carretas-palanque, em que foram realizados shows de Zelito Miranda, Lazzo, Lui Muritiba, Beto Marques, Tom Tavares, banda Studio 5, Feo do Acordeon e grupo Amigos do Nordeste.

"Reconhecendo a importância da iniciativa e a contribuição para o desenvolvimento do campo cultural de Salvador, a FGM relançou o projeto, no dia 25 de setembro de 2013, em cerimônia realizada na Praça Municipal, com a presença de autoridades municipais e artistas, tendo o cantor Saulo como padrinho da ação", informa material da fundação sobre o projeto.

Com novo formato, o projeto Boca de Brasa agora está acontecendo em diversos bairros de Salvador, com a realização de oficinas culturais gratuitas em diferentes áreas artísticas e de formação de gestores. Em seguida, uma mostra pública aberta à comunidade reúne o resultado das aulas e apresentações de artistas locais.

Seleção

Ainda de acordo com os organizadores, a divulgação da lista de selecionados para a etapa no Bairro da Paz estará disponível na fanpage do projeto no dia 6 de julho, pela manhã.

Para ter acesso é só acessar na internet o endereço www.facebook.com/projetobocadebrasa. Mais informações pelos telefones 71 3341-6149 e 3033-6149

