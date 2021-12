Boatos sobre Bolsa Família levam milhares a agências da CEF

Boatos de que o Bolsa Família estava sendo encerrado ou ia pagar uma quantia extra levaram milhares de pessoas a agências da Caixa Econômica Federal (CEF) em Salvador. Com as agências fechadas por ser domingo, beneficiários do programa social lotaram locais onde ficam caixas eletrônicos do banco.

Sem informações precisas, formaram-se tumultos nas agências da CEF localizadas no Cabula VI, Shopping Iguatemi, rodoviária, aeroporto, Shopping Bela Vista, Avenida Garibaldi e Paralela. Mas, segundo a Central de Polícia (Centel), não houve registro de ocorrências como agressões ou ferimentos.

Moradora do bairro de Cidade Nova, Luciana Silva deixou de ir à igreja para sacar seu benefício na agência do Shopping Iguatemi . "Fiquei sabendo que o Bolsa Família seria suspenso por três meses e hoje era o último dia. Então, vim correndo retirar meu dinheiro", contou.

Segundo seguranças que trabalham na agência do Iguatemi, cerca de quatro mil pessoas foram até o local pelo mesmo motivo.

Na agência situada na Avenida Manoel Dias, na Pituba, cerca de 300 pessoas formaram fila para sacar o benefício. A desempregada Laurita Marques Castor saiu de casa às 13h e só conseguiu retirar seus R$ 142 às 18h.

Ela disse que ficou sabendo que receberia um bônus de Dia das Mães. "Perdi meu dia todo nessa fila", reclamou, após ficar sabendo que a informação era infundada.

A desempregada Jéssica dos Santos, que sacou R$ 102, também acreditou na versão de que seria depositado dinheiro a mais em sua conta, como um presente do mês das mães. "Esse dinheiro já daria pra comprar o gás".

Na agência do Cidadela Center, na Avenida ACM, cinco policiais militares ficaram em estado de alerta para evitar eventuais confusões. "Por enquanto, só tivemos que organizar a fila", disse um dos policiais sem querer se identificar.

Andando com o auxílio de muletas, Kátia Santos disse que teve que deixar os seis filhos em casa para retirar seus R$ 250. "Estou me recuperando de um acidente de carro, mas não pensei duas vezes antes de vir sacar meu dinheiro", disse.

Mal-entendido - Superintendente Regional da CEF, Luiz Antônio de Souza afirmou que tudo não passou de um mal-entendido. "Por conta de um problema no sistema, alguns beneficiários conseguiram sacar o dinheiro antecipadamente. Mas isso não significa que eles receberão a mais. Quem retirou o benefício hoje não terá mais dinheiro no dia do vencimento", alertou.

Até agora não se sabe de onde surgiu a história do fim do programa. O Ministério da Justiça anunciou que Polícia Federal (PF) vai investigar a origem dos boatos.

