Bloqueios dos caminhoneiros causam congestionamento na Estrada do Coco

Os motoristas que passaram no fim da tarde desta sexta-feira, 25, pela BA-099, conhecida como Estrada do Coco, no Litoral Norte, enfrentaram uma longa fila de congestionamento ocasionado por bloqueios dos caminhoneiros nos Kms 8 e 48 da rodovia.

Segundo a Concessionária Bahia Norte, o tráfego começou ser liberado no início da noite, mas o trânsito segue lento na região. Os caminhoneiros saíram do meio das pistas e se concentraram nos acostamentos.

