Blogueira Yoani Sánchez desembarca em Salvador sob protestos

A chegada da blogueira cubana Yoani Sánchez à Bahia, por volta de 8h50 desta segunda-feira, 18, foi marcada por protestos de representantes da União da Juventude Socialista (UJS) e da Associação José Martí Bahia, que esperavam por ela no Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador.

Os cerca de 20 manifestantes carregavam faixas com os dizeres "Yoani Sánchez: personalidade falsificada. Fabricada pelos Estados Unidos e seus aliados" e "Abaixo o bloqueio dos EUA a Cuba. Yoani Sánchez é persona non grata na Bahia", entre outros.

A blogueira desembarcou por uma saída lateral para evitar o confronto com o grupo, e segue de carro até o município de Feira de Santana, a 100 km de Salvador, onde participa de uma série de debates e eventos com temáticas sociais.

Na rota de visitas de Sánchez, estão países como República Tcheca, Alemanha, Suécia, Suíça, Itália e Espanha. Ela também visitará México, Peru e Estados Unidos, onde dará conferências em várias universidades e visitará as sedes do Google e do Twitter.

