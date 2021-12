Blog do Portal A TARDE recebe prêmio

O Mundo Afro, blog do portal A TARDE, foi contemplado com o Prêmio Camélia da Liberdade Ação Afirmativa, Atitude Positiva. A solenidade para entrega do prêmio será no próximo dia 24, no Rio de Janeiro.

"O projeto tem a proposta de reconhecer iniciativas que promovam as ações afirmativas como forma de contribuição para a superação das desigualdades raciais e sociais", disse Luiz Carlos Semog, secretário executivo do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (Ceap), instituição que promove o evento.

O Mundo Afro é voltado para questões relacionadas à cultura, identidade e religiosidade negras.

As postagens consistem em pequenas reportagens, entrevistas, perfil de personalidades relevantes para a cultura negra e seis seções com temas relativos à História e Cultura Afro-Brasileira.

O blog Mundo Afro é produzido pela jornalista do Grupo A TARDE, Cleidiana Ramos e está hospedado no endereço https://mundoafro.atarde.com.br.

Além do Mundo Afro, 14 iniciativas foram escolhidas para a 7ª edição do prêmio. A escolha saiu de um grupo de 60 indicações enviadas de várias partes do Brasil.

Triagem - Este ano, a pesquisa foi centralizada por região. Em seguida, uma comissão do Ceap realizou uma triagem. Além do Mundo Afro, representante da categoria veículo de comunicação, mais duas iniciativas baianas foram escolhidos: o Instituto Mídia Étnica, também na categoria veículo de comunicação, e a Hidrelétrica São Francisco, na categoria empresa.

Ao todo foram definidas cinco categorias: personalidade, instituição de ensino, veículo de comunicação, empresa e poder público.

O prêmio, que tem o patrocínio da Petrobras, visa incentivar empresas, universidades, governos, instituições públicas e veículos de comunicação a desenvolver projetos de ações afirmativas, de valorização da diversidade e inclusão étnica nos seus quadros funcionais.

Show - Com um público esperado de duas mil pessoas, a cerimônia de entrega do troféu Camélia da Liberdade será realizada na casa de espetáculo Vivo Rio, a partir das 20 horas. O encerramento será com show de Jorge Aragão, Nei Lopes, Altay Veloso, Juliana Diniz e os ogans Bamgbala e Tião Casemiro.

Este ano o tema do evento é a "Pequena África", denominação para o conjunto de bairros localizados na zona portuária do Rio de Janeiro. Até o início do século XX, a região era ocupada por um grande contingente de negros libertos, escravos e remanescentes dos quilombos da Pedra do Sal.

adblock ativo