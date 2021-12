Bloco Pagode Total realiza Roda de Samba gratuita

A tradicional Roda de Samba realizada pelo bloco Pagode Total terá uma edição especial neste mês de novembro. O evento, que chega a sua 6ª edição, fará uma homenagem ao Dia da Consciência Negra, comemorado na última quarta-feira, 20. A Roda de Samba acontece neste domingo, 24, a partir das 14h, no Largo da Saúde.

A festa tem entrada gratuita e contará com a animação da Banda Catadinho do Samba. O agito é uma prévia do que o bloco Pagode Total prepara para o Carnaval de 2020, quando comemora 20 anos de história.

