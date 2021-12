Bloco de mármore com 30 toneladas cai de carreta e bloqueia parte de rodovia

Um bloco de mármore, cujo peso é estimado em cerca de 31 mil kg, está desde a noite da sexta-feira, 26, bloqueando parcialmente uma das faixas da BR-101, próximo a cidade de Itabela (a 676 km de Salvador). A rocha foi parar no local após cair de carreta enquanto era transportada de Belmonte para Cachoeiro de Itapemerim, no estado do Espírito Santo.

De acordo com informações do site Radar 64, o motorista que levava o bloco afirmou que o veículo perdeu os freios durante a descida de uma ladeira e colidiu contra um barranco. Com isso, a rocha acabou se soltando e caindo na pista. Nem o condutor do caminhão e nem outros pedestres e veículos ficaram feridos.

Ainda segundo o site, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio da 9ª Delegacia da PRF em Eunápolis, disse que o bloco só será retirado na manhã deste domingo, 28. A remoção é responsabilidade da empresa que trazia a pedra e o guindaste está vindo do Espírito Santo. O local está sinalizado com cones, mas a polícia recomenda a diminuição da velocidade.

A reportagem do Portal A TARDE tentou entrar em contato com a 9ª Delegacia da PRF em Eunápolis, mas não obteve retorno.

Caminhão que transportava a pedra perdeu os freios em uma ladeira

