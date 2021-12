Blitzes do IPVA são retomadas no interior da Bahia

As blitzes para abordagem aos contribuintes em débito com o Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) foram reiniciadas no interior da Bahia. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), a ação acontece em Ilhéus, Itabuna e Eunápolis. A ação são realizadas por funcionários da Sefaz, Detran-BA, Polícia Militar (PM) e prefeituras.

Estima-se que 155 mil contribuintes foram notificados em 2013 por ter débito acima de R$ 500 de licenciamento, sendo que 91 mil moram no interior.

Quem for parado na blitz e estiver com dívida, vai receber um Documento de Arrecadação Estadual (DAE) com o valor a ser pago, devendo quitar o débito no banco mais próxima para evitar a apreensão e reboque do veículo.

