Blitze do IPVA chega a Feira e Vitória da Conquista

Começam nesta quarta-feira, 20, as blitzes do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), nos municípios de Feira de Santana e Vitória da Conquista. As duas cidades serão as primeiras a receberem a operação de abordagem aos motoristas realizadas por Secretaria da Fazenda da Bahia (SEFAZ), Departamento Nacional de Trânsito (DETRAN), e Polícia Militar.

Segundo informações do diretor de arrecadação da Sefaz, Antônio Félix, de acordo com a legislação, os municípios ficam com 50% do valor recolhido. Na Bahia, 155 mil contribuintes foram notificados por estarem em débito com o imposto. Desse total, 91 mil estão no interior.

Ainda de acordo com o diretor se, durante a operação, o contribuinte tiver o veículo retido, receberá na hora o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo comparecer ao banco ou ao caixa eletrônico mais próximo para quitar o débito e evitar que haja apreensão e reboque. Neste caso, além do imposto devido e das multas cabíveis, será preciso arcar ainda com os custos do reboque e das diárias no pátio do Detran.

Segundo informações da Sefaz, 15,6 mil contribuintes foram notificados na capital baiana e quitaram seus débitos com o IPVA, gerando uma arrecadação de R$ 18,1 milhões.

Para verificar se o veículo está notificado e se antecipar à possibilidade da abordagem, o contribuinte deve acessar o site da Sefaz, no link Inspetoria Eletrônica/IPVA, ou entrar em contato com o call center, pelo 0800 071 0071.

