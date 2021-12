Blitz do IPVA: quatro veículos foram apreendidos em Feira

No primeiro dia de blitz do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Feira de Santana, realizado nesta segunda-feira, 25, foram apreendidos quatro veículos que estavam em situação irregular, ou seja, em débito com o licenciamento. Eles foram encaminhados para o pátio da 3ª Ciretran, onde só podem ser liberados após o pagamento do imposto devido e das multas cabíveis, além de arcar com os custos do reboque e das diárias no pátio do órgão.

"O nosso objetivo é que os condutores regularizem seus veículos evitando assim multas e apreensões. Na Bahia são mais de 155 mil veículos com débitos, sendo 49.988 só aqui em Feira de Santana", informou Juracy Mota, coordenador de fiscalização do 3ª Ciretran.

Dados da Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba) apontam que, dos 176.516 veículos tributáveis em Feira de Santana, 49.988 estão em débito com IPVA, destes 14.762 foram notificados pelo órgão. Para se ter uma idéia, este mês o DETRAN-BA cidade arrecadou R$ 1.374.960,57 com o IPVA, conforme a legislação, 50% do valor é repassado para o município.

Durante as 3 horas de fiscalização, 81 veículos foram abordados e 14 identificados com irregularidades, onde os proprietários receberam o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), que poderia ser pago em agências bancárias ou caixas eletrônicos mais próximos para quitar o débito.

Como José Luiz Neves, que estava com um débito de R$ 1.258,63 de IPVA e foi parado na blitz e teve que pagar o valor total da dívida. "Passei o carro para um amigo que não pagou o licenciamento, então peguei o carro de volta e vou ter que arcar com este prejuízo", disse.

Outro que foi parado na blitz foi Alberto Lauro da Silva Souza que estava com o IPVA vencido desde 2009. "Fiquei desempregado e passei alguns apertos, mas estava esperando um dinheiro de uma causa que está na justiça ser liberado para regularizar, nem estava saindo com o carro, mas hoje tive uma emergência e acabei sendo pego. Vou tentar arrumar emprestado para liberar o carro", destacou.

A blitz foi realizada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba), Detran, Polícia Militar e da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT). A operação continua na cidade até o final da semana. Na próxima semana estão previstas blitzes também em Barreiras, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus e Juazeiro.

