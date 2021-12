Bispo de Bom Jesus da Lapa assumirá diocese paulista

Nomeado ontem pelo papa Francisco para assumir a Diocese de São José dos Campos (SP), dom José Valmor Cesar Teixeira, bispo de Bom Jesus da Lapa (a 777 km de Salvador), prepara-se para deixar a Bahia em dois meses.



Sua posse está marcada para o dia 17 de maio e ainda não há um substituto indicado para seu lugar nem uma data prevista para que isto aconteça. O bispo, que responde pela diocese desde 2009, não escondeu seu apego à comunidade paroquiana. "Estou com o coração apertado porque amo este povo desde que cheguei por aqui".



No entanto, declarou que, sendo da congregação salesiana de Dom Bosco, aprendeu que "a vontade do papa é uma ordem que devemos seguir, como Jesus seguiu a vontade do Pai".

D. César estudou filosofia na Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena (SP) e Teologia na Studium Theologicum da Pontifícia Universidade Católica de Curitiba (PR). Catarinense, é especializado em História da Igreja, pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, tem ainda cursos em Estudos Sociais e especialização em Educação.

