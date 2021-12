Bióloga denuncia ao MP morte de micos por envenenamento

Seis micos-estrela (Callithrix penicillata) foram encontrados mortos em Cruz das Almas, distante 135 km de Salvador, nesta segunda-feira, 1º, e terça-feira, 2. A bióloga Raysa Martins encontrou os animais na Rua da Vitória, no centro da cidade com sinais de envenenamento por "chumbinho" e registrou denúncia nesta quarta-feira, 3, no Ministério Público da Bahia na comarca de Cruz das Almas.

A assessoria do Ministério Público informou que o promotor Adriano Freire, responsável pelo caso, já está investigando a denúncia.

Raysa informou que na segunda localizou dois animais e um deles ainda estava vivo. Diante disso, ela ligou para o Ministério do Meio Ambiente para saber o que fazer e eles indicaram que ela fosse ao Hospital de Veterinária da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB). "O hospital da universidade estava fechado, em recesso, ai liguei para Telma Lobão, que me indicou o sulfato de atropina. Consegui comprar mas infelizmente já era tarde, o animal não resistiu", completou.

Já na terça, a estudante de mestrado da UFRB, encontrou mais quatro animais já sem vida. "Notei que é muito comum, não só animais silvestres, mas domésticos também são vítimas do chumbinho", falou.

A ambientalista Telma Lobão, que trabalha há 30 anos com proteção de animais, informa que nessa época é comum a morte de animais por envenenamento. "Como é uma época de muitas frutas, as pessoas colocam o chumbinho para que os animais não comam as frutas", disse.

O ato preocupa a ambientalista, já que segundo ela, um frasco de chumbinho é o suficiente para matar mais de 100 animais. "No caso do mico, se ele ingerir uma quantidade que seja equivalente a um quarto de sua menor unha ele morre na hora. O pouco consumo pode deixar o animal agonizando por até quatro dias, o médio consumo algumas horas e muito mata na hora", informa.

Telma disse ainda, que mesmo sendo proibido, o veneno é facilmente comprado nas cidades. "No interior ele chega a custar R$ 5, mas em Salvador um frasco pode chegar a R$ 20 e é facilmente encontrado nas feiras de bairros. É só a pessoa procurar por veneno para rato grande que consegue o chumbinho".

