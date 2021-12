Bilhete indica que assassinatos foram motivados por calote

Foram sepultados na manhã desta segunda-feira, 16, no cemitério municipal de São Gonçalo dos Campos, distante a 108 km de Salvador, os corpos de Daniela Dias Santana e Evilyn Machado Vasconcelos de Souza. Elas foram encontradas no domingo, 15, com cortes profundos na região do pescoço.

Um bilhete foi localizado junto ao corpo de Daniela, de 30 anos, dona da casa onde o duplo homicídio foi cometido. Nele, os criminosos escreveram: “a família eu peço desculpas, mas ela não quis pagar meu dinheiro, mais tem para festa” (sic).

Daniela e a amiga Evilyn, 27, foram vistas na noite de sábado, 14, em uma festa de rua, onde participaram de um bloco cultural.

Investigação

Na casa não havia sinal de arrombamento, o que pode indicar que os criminosos chegaram com elas ou renderam as duas quando retornavam para casa.

Um dos pontos a serem esclarecidos é se Daniela tinha de fato uma dívida que motivou as mortes ou se o bilhete foi colocado na intenção de confundir os investigadores.

