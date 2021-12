Bicho-preguiça é resgatado na BA-093

Um bicho-preguiça foi resgatado no km 8 da BA-093 na tarde desta quarta-feira, 17. Após avaliação veterinária, o animal foi levado à mata nativa de onde havia saído.

Os inspetores de tráfego da Concessionária Bahia Norte, responsável pela rodovia, fizeram a retirada do bicho-preguiça da via. Segundo a concessionária, foi feita sinalização imediata no local e a presença do animal não atrapalhou o tráfego de veículos.

