Bicho-preguiça é resgatado ao tentar atravessar a BR-324

Um bicho-preguiça foi resgatado na região do município de Simões Filho, quando tentava atravessar a BR-324. A captura foi realizada na última terça-feira, 10, pela equipe de operações da concessionária Viabahia, que administra a rodovia. O fato foi divulgado nesta quinta, 12.

Após o resgate, o animal foi encaminhado para o Ambulatório de Animais Silvestres e Exóticos da Universidade Federal da Bahia (AASE/Ufba), onde recebeu os cuidados necessários e passou por exames.

Após o atendimento, ele foi solto na Área de Proteção Ambiental (APA) Joanes-Ipitanga, que firmou uma parceria com a concessionária para situações envolvendo outros animais.

A preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) é uma espécie endêmica da Mata Atlântica e se encontra ameaçada de extinção pelas lista internacional (IUCN Red List), lista nacional (Ministério do Meio Ambiente) e lista estadual (Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia).

Animal passou por exames na Ufba e foi devolvido à natureza (Foto: Divulgação)

adblock ativo