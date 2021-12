Bicho-preguiça é encontrado no quintal de casa em Itamaraju

Um bicho-preguiça foi encontrado por um adolescente e duas crianças em uma árvore no quintal de uma casa no bairro Tarcisão, no município de Itamaraju (distante a 751 km de Salvador), no interior da Bahia, na tarde desta segunda-feira, 25.

Com o intuito de devolver o animal para a natureza, os três jovens pegaram a preguiça que estava em uma árvore, colocaram em um saco de sinzal e levaram para o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da cidade, localizado no mesmo bairro. Os agentes Etevaldo Sobral Santos e Daniel Carneiro, que estavam na unidade quando os meninos chegaram, se surpreenderam.

"Foi um gesto difícil de se ver, porque muitos, ao invés de fazer como esses três jovens, pegariam o animal e venderiam, como ocorre de costume. Esses meninos, que são de famílias humildes, fizeram um gesto humano. Eu até me emocionei", disse Etevaldo, afirmando que a PRF ajuda a fiscalizar o comércio ilegal de animais na cidade.

Para Etevaldo, a explicação para o fato de o animal ter saído do mato e ir parar no quintal da casa está relacionada aos constantes desmatamentos que ocorrem na região. "É um desmatamento desenfreado e ilegal. E essa não é primeira preguiça que a gente encontra por aqui. Outro dia, uma viatura flagrou uma no meio da pista. Por pouco, não foi atropelada", conta.

Após receberem o bicho-preguiça trazido pelos três meninos, os policiais entraram em contato com agentes do Ibama de Eunápolis, que foram até o posto e recolheram o animal. O bicho passará por exames e, depois, será devolvido à natureza.

Meninos encontraram animal em árvore e o levaram para posto da PRF (Foto: Carlos Figueredo/Itamaraju Notícias)

Bicho foi entregue ao Ibama e será devolvido à natureza (Foto: Carlos Figueredo/Itamaraju Notícias)

adblock ativo