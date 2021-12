Bicheiro é morto com 12 tiros em Feira de Santana

Um empresário de 39 anos foi morto na madrugada desta sexta-feira, 1º, no município de Feira de Santana, após ser atingido por 12 tiros. Oldair José da Silva Mascarenhas estava em um bar localizado no bairro de Santa Mônica, quando quatro homens chegaram ao local em duas motocicletas e dispararam contra ele.

A vítima, conhecida como Dainho, era bicheiro e morreu no local. Duas mulheres também foram atingidas pelos disparos e socorridas para o Hospital Geral Clériston Andrade.

A polícia ainda não possui informações sobre a autoria nem motivação do crime. As informações são do site Acorda Cidade.

