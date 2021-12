Bezerro nasce com seis patas no interior da Bahia

Um bezerro nasceu com seis patas na zona rural do município de Varzedo (distante a 213 km de Salvador) no sábado, 11. O animal deixou os moradores da localidade de Sol Posto surpresos, já que caso parecido nunca havia acontecido antes na fazenda. Segundo informou os donos do pasto, o animal passa bem, mas ainda não anda.

