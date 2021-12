Bens do novo gestor da SSP são divulgados; patrimônio chega a R$ 1,6 milhão

Os bens do novo gestor da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Ricardo César Mandarino Barretto, foram divulgados nesta terça-feira, 5, no Diário Oficial do Estado (DOE). No total, Mandarino apresenta um patrimônio de R$ 1,6 milhão.

Entre os bens divulgados estão imóveis em Salvador, Vera Cruz e Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador.

O novo secretário da SSP-BA também apresentou três carros, dois investimentos em ações e alguns valores em contas do Banco do Brasil e Itaú.

