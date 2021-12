Bens de donos de fábrica de fogos vão a leilão nesta sexta

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) coloca a leilão, a partir desta sexta-feira, 15, parte dos bens penhorados da família Prazeres Bastos, em Santo Antônio de Jesus (a 196 km de Salvador), dona da fábrica clandestina de fogos onde 64 pessoas morreram em uma explosão em 11 de dezembro de 1998.

A execução dos bens faz parte de uma ação civil de reparação por dano moral e material ajuizada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) contra Osvaldo Prazeres Bastos e Mário Fróes Prazeres Bastos, por causa da explosão da fábrica de fogos no município.

A decisão foi assinada pela juíza Edna de Andrade Nery, da 1ª Vara dos Feitos das Relações Consumo, Cível e Comerciais de Santo Antônio de Jesus, no processo nº 0000186-40.1999.8.05.0229, no qual Osvaldo, dono da antiga fábrica, é réu.

No total, irão a leilão sete imóveis da família avaliados em cerca de R$ 4,2 milhões, a título de pagamento de indenização das famílias das vítimas. Hoje, inicia-se o pregão eletrônico, para quem se cadastrou até ontem por meio do endereço www.brandelleiloes.com.br.

Na modalidade eletrônica, a captação de lances terá segmento das 10h de hoje até as 10h da próxima segunda-feira.

No mesmo dia, inicia-se o leilão na modalidade presencial, das 10h às 14h, no átrio do Fórum Desembargador Wilde Oliveira Lima, no centro da cidade.

Missionário

Coordenador da Creche 11 de Dezembro, criada inicialmente para abrigar órfãos das vítimas, o missionário Manoel Matos informa que a execução dos bens decorre do não pagamento de uma das parcelas, no valor de R$ 671 mil, do acordo da família Prazeres Bastos com a Justiça, que previa indenização de R$ 2,7 milhões.

Matos frisa que a indenização em questão envolve apenas a Justiça comum, enquanto o processo da Justiça do Trabalho continua em tramitação. "Esse dinheiro tem sido revertido em prol das diversas famílias atingidas por aquela tragédia, mas é apenas uma parte do que falta", informa.

Presidente do Movimento 11 de Dezembro, Maria Balbina dos Santos, 56 anos, a Dolores, luta pela condenação dos envolvidos, passados 19 anos desde a tragédia. A indenização não trará de volta sua única filha, Arlete Silva Santos, morta aos 14 anos, mas ela afirma ser uma reparação.

Apesar da execução dos bens, Dolores diz recear que os imóveis não sejam arrematados, devido ao alto valor dos lances. "Mês passado, houve leilão de dois imóveis, inclusive o da fazenda onde ocorreu a explosão, mas ninguém arrematou. Lá moram famílias de trabalhadores. Quem vai indenizá-las?", preocupa-se.

Histórico

À época da explosão, trabalhavam no local crianças, mulheres grávidas e idosos. Eles enfrentavam uma jornada de até cerca de 12 horas por dia para receber R$ 0,50 por cada mil traques de massa produzidos no galpão da família Prazeres Bastos.

A explosão teve repercussão internacional, o que fez a União virar ré em uma ação na Organização dos Estados Americanos, em 2001, quando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos acolheu denúncia "por descaso e omissão" feita pelo movimento.

Prisão

Julgado em 2010, o dono da fábrica, "Vardo dos Fogos", como Osvaldo também é conhecido, foi condenado a nove anos de prisão, por ter mais de 70, à época. A TARDE não conseguiu falar com a advogada dele, Andréia Prazeres Bastos de Souza, que não disponibilizou os contatos no cadastro nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Seus quatro filhos pegaram pena de 10 anos e 6 meses, cada: Mário Fróes Prazeres Bastos, Ana Cláudia Almeida Reis Bastos, Helenice Fróes Bastos Lyrio e Adriana Fróes Bastos de Cerqueira. Todos livres, apelaram ao Supremo Tribunal Federal, onde o processo corre "sob segredo de Justiça".

Outras três pessoas foram absolvidas porque a Justiça considerou que não houve participação nas mortes.

