Bebê recém-nascida é encontrada dentro de caixa na Bahia

Uma bebê foi encontrada na madrugada deste domingo, 7, dentro de uma caixa de papelão na porta de uma casa no bairro Jacobina III, na cidade de Jacobina, na Bahia.

De acordo com informações do site "Jacobina Notícia", a criança, que mede 50 cm e pesa 2,5 kg, estava agasalhada e ainda com cordão umbilical. Policiais militares da região a levaram para o Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho. Não há informações sobre o paradeiro da mãe da criança.

Foto: Divulgação | Polícia Militar

