Bebê que nasceu em parto feito pelo pai passa bem

A bebê Heloisa Vitória, que nasceu em casa pelas mãos do próprio pai, o pastor evangélico Edvan Santos da Silva, 28 anos, passa bem. O bebê nasceu com 2,7 kg e medindo 48 cm, na madrugada de sábado. "Graças a Deus estamos em casa e bem. Minha filha nasceu saudável e muito bem. Os médicos ficaram perplexos quando contei que meu esposo não tinha experiencia nenhuma com parto", destacou, orgulhosa, a mãe, Ana Paula Batista de Jesus Silva, 24 anos.

Orgulhoso e sem conter o sorriso, o pastor diz que a experiencia foi uma dádiva de Deus em sua vida. "Nunca fui forte, mas o senhor me deu tranquilidade e força para seguir adiante. Só tenho que agradecer a ele. A Bíblia diz que os filhos são herança de Deus e foi sobrenatural participar do nascimento de uma herança do Senhor", frisou.

Parto - Como não deu tempo de acionar uma ambulância, o pai acabou fazendo o parto da esposa Ana Paula Batista de Jesus Silva, 24 anos. "Não deu tempo ligar para o SAMU, quando olhei a bolsa estourou e vi que a minha filha ia nascer. Pedi forças a Deus e mandei a minha esposa deitar e fazer força para ajudar a bebê e logo ela veio ao mundo. Nunca fiz um parto, apenas vi em filmes e segui exatamente como assisti. Graças a Deus deu tudo certo", contou.

Moradores do Parque Brasil, Edvan e Ana Paula são pais de mais três meninos e sempre os partos foram normais. Este último estava previsto para acontecer no próximo dia 28, mas o bebê não quis esperar. "Foi tudo muito rápido, ela sentiu as dores e quando observamos a bolsa estourou e logo a cabecinha da bebê apareceu. Só chamei a ambulância após fazer tudo", lembrou emocionado.

Ana Paula conta que não imaginava que o marido tivesse a coragem de fazer um parto, mas que ela sentiu confiança nele. "Quando vi que a bebê vinha nascendo, resolvi confiar no meu esposo e fiquei tranquila. Quando os profissionais do SAMU chegaram até dar tapinha nas costas da filha para que chorasse foi dado por ele", disse.

Mas quem pensou que após o parto o problema havia sido resolvido, se engana, Edvan acionou uma ambulância do Samu, que levou menos de 10 minutos para chegar ao bairro, mas há cerca de 60 metros da casa, o veículo afundou no calçamento, que tinha dois meses de feito. "O calçamento cedeu e a ambulância ficou presa. Os proifissionais desceram e vieram a pé para cá, mesmo assim acionamos outra ambulância, que também atolou no mesmo local", afirma Edvan.

Mãe e filha só foram encaminhadas para a Maternidade Mater Dei cerca de duas horas após o parto, quando uma terceira ambulâcia chegou ao local. Elas foram medicadas e receberam alta na tarde de domingo.

O secretário de desenvolvimento urbano informou que a obra estava concluída mas que o trânsito de veículos não estava liberado, inclusive a empresa havia sinalizado, o que foi retirado pelos moradores. "Eles abriram para o tráfego de veículos sem cumprir o tempo de cura do calçamento, que seria um tipo de secagem adequada, que no período de sol leva de 20 a 30 dias e na chuva aumenta. O que ocorreu foi culpa de quem liberou o trecho", afirmou.

Ele disse ainda que a empresa responsável irá fazer a obra de manutenção no local, mas que já adquiriu imagens onde aparecem os responsáveis pela retirada das placas de interdição, que devem ser responsabilizados. "Eles devem arcar com os gastos. A obra estava finalizada e todos foram avisados que não deveriam liberar o trânsito, quem fez isto deve arcar com os prejuízos, pois quem sai perdendo são os próprios moradores que terão um tempo maior para poder utilizar a via", garantiu o secretário.

