Bebê nasce dentro de presídio em Teixeira de Freitas

Uma mulher deu à luz um bebê enquanto visitava o marido, que é detento, no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia.

Graziela Martins entrou em trabalho de parto neste domingo, 13, e o Serviço de Atendimento Móvel de urgência (Samu) foi acionado. Mas a menina nasceu antes da chegada da ambulância e agentes penitenciários auxiliaram Graziele durante o parto.

Mãe e bebê foram levadas para Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI), em Teixeira de Freitas, e passam bem. Elas receberam alta da unidade de saúde nesta segunda, 14.

De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade, Graziela mora em São Mateus, no Espírito Santo, e tinha viajado para a cidade baiana para visitar o companheiro. Após a alta, um veículo do governo municipal de Teixeira de Freitas levou mãe e filha para São Mateus, já que Graziela não tinha recursos para pagar a viagem.

