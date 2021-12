Bebê morre em hospital de Candeias e é colocado no caixão em via pública: "Absurdo e macabro"

Imagens de um bebê sendo preparado para ser sepultado no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, circulam nas redes sociais desde segunda-feira, 10. No vídeo, registrado pelo vereador Arnaldo Araújo (MDB), um agente funerário manuseia o corpo do recém-nascido em via pública, ao lado de um contêiner de lixo. O pai do bebê acompanhava o procedimento irregular.

Procurado pelo Portal A TARDE, o vereador relatou que viu a cena ao sair da Câmara Municipal, que fica próximo ao Hospital Ouro Negro, onde foi registrado o falecimento do bebê. A causa da morte do recém-nascido não foi informada.

"Quando eu sai, eu vi um caixão branco no chão, primeiro estava em cima do capô de um carro. Depois eles colocaram no chão e dentro do caixão estava o corpo de um bebê recém-nascido, arrumado no chão, junto do contêiner de lixo do hospital. Eu não queria acreditar, mas era verdade, isso estava acontecendo no fundo do Hospital Ouro Negro de Candeias, junto ao lixo", contou Arnaldo.

No vídeo, o funcionário da funerária diz ter realizado o procedimento no local porque dentro da unidade de saúde havia duas pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. "Tem dois Covid lá dentro... eu vou me infectar?", alegou. Assista:

Após flagrar a cena, o vereador criticou a gestão da cidade, classificando a situação como absurda. "É o fim do mundo, é o cúmulo do absurdo. É macabro o que eu vi no Hospital Ouro Negro, de uma cidade que é a sede da economia do estado da Bahia. Que tem a renda per capita maior que a de Salvador, e se dar o desprazer de atender as pessoas, com aquele nível de atendimento. Tudo isso proporcionado pelo hospital, consequentemente, pela administração da cidade de Candeias, que é uma das piores", disparou.

Após a repercussão negativa das imagens, a Prefeitura de Candeias afirmou, por meio de nota, que através da Secretaria de Saúde do município abriu uma sindicância para apurar o ocorrido e identificar os envolvidos. Além disso, a gestão informou que notificou a empresa responsável pelo serviço funerário para se pronunciar a respeito do caso.

