Bebê morre e sete pessoas ficam feridas em colisão na BR-116

Um bebê de dois meses morreu e sete pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo dois carros, na BR-116, próximo ao município de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) na manhã deste sábado, 2. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Palio tentou fazer uma ultrapassagem indevida e bateu de frente com um Corsa.



A PRF informou que o bebê estava em uma cadeirinha adaptada, que foi projetada para fora do carro. A PRF investiga se o equipamento estava preso ao banco do veículo pelo cinto de segurança. Não há informação sobre o estado de saúde das vítimas.

