Bebê morre após ser atacada por pitbull no interior da Bahia

Um bebê de um ano e três meses morreu na manhã desta sexta-feira, 19, após ser atacada por um cachorro da raça pitbull, na zona rural de Senhor do Bonfim (a 375 km de Salvador), centro-norte do estado. O animal pertencia à família e tinha convivência com a criança.

Segundo informações do Bonfim Notícias, o incidente aconteceu na localidade de Carrapichel. O ataque ocorreu após a menina ser deixada sozinha em um quarto, enquanto um parente estava em outro cômodo. Ao ser socorrida, ela apresentava cortes no corpo e, principalmente, na cabeça.

O bebê foi encaminhado até uma Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA) e, de lá, precisou ser levado às pressas para o centro cirúrgico do Hospital Regional Dom Antônio Moreno, mas não resistiu.

