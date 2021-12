Bebê morre após mãe dar à luz em recepção de hospital

Um bebê recém-nascido morreu minutos após a mãe dar à luz na recepção do Hospital Municipal Esaú Matos, em Vitória da Conquista, na manhã deste domingo, 8.

O caso foi registrado por pacientes da unidade de saúde, que não possuía médicos para atender a gestante. Por conta disto, o parto foi realizado em um banco do estabelecimento, enquanto se aguardava a chegada de um profissional.

O vídeo mostra uma enfermeira que corta o cordão umbilical e tenta reanimar a criança, mas ela não resistiu.

Em nota enviada à imprensa local, a Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, que administra o hospital, informou que "para normalização do atendimento às gestantes de alto-risco de Vitória da Conquista e municípios pactuados está buscando o preenchimento total das escalas de obstetrícia da unidade, por meio do remanejamento de profissionais da rede. A Fundação informa que o atendimento médico obstétrico na noite do último sábado, 7, foi garantido por meio de um profissional plantonista que atendeu os casos de urgência que chegaram até à unidade. Obstetras plantonistas também garantirão o atendimento na tarde e na noite deste domingo, 8", ressaltou.

Sobre o caso deste domingo, a fundação explicou que "ainda que vai investigar a causa mortis do bebê citado na matéria. Mensalmente, no Esaú Matos, são realizados em média 350 partos". As informações são do Blog do Anderson.

Confira no vídeo abaixo o momento após o parto. As imagens são fortes.

