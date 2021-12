Bebê morre após incêndio dentro de casa em Itororó

Uma criança de um ano e dez meses morreu na cidade de Itororó (a 505 km de Salvador) após um incêndio na casa onde morava. O bebê chegou a ser socorrido, mas chegou ao Hospital Municipal de Itororó já sem vida.

A morte aconteceu na noite do sábado, 24. A casa da criança é localizada no distrito de Rio do Meio, a 13 quilômetros de Itororó.

A Polícia Civil da cidade informou que testemunhas afirmaram que a mãe da criança teria deixado o menino sozinho em casa, com uma vela acesa, já que a energia da casa havia sido cortada, e saiu para comprar um lanche em um bar. Isso seria costume da mãe, mas teria sido a primeira vez que ela deixou vela acesa. A mãe ainda não foi ouvida.

Ainda segundo a polícia, a suspeita é de que a criança tenha morrido por asfixia, por conta da fumaça, já que o corpo não foi queimado e o incêndio atingiu uma pequena parte da casa.

O corpo do menino foi encaminhado para o Departamento de Perícia Técnica (DPT) de Vitória da Conquista e a casa será periciada pelo DPT de Itapetinga.

