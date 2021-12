Bebê morre após cair no chão durante o parto

Patrícia dos Santos Silva, 29 anos, que estava grávida de oito meses, viu o filho morrer, nesta quinta-feira, 9, após procurar por vagas em hospitais de Feira de Santana, a 109 km de Salvador. De acordo com Sílvio Sena Souza, marido de Patrícia, após tentar atendimento nove vezes no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e também no Hospital da Mulher. Eles estavam no posto do bairro Limoeiro, quando ela começou a parir. O filho deles caiu no chão, bateu a cabeça e morreu.

"Saímos do Clériston as 3h da manhã sem atendimento. Eles falaram que minha esposa não estava na hora de ter a criança. Ela estava com oito meses, mas a gravidez dela era de risco e ela necessitava fazer um parto cesariano. Tenho todos os documentos para provar. A médica disse que não ia atender, depois fui para o Hospital da Mulher, mas também não atenderam", disse, Silvio ao site Acorda Cidade.

Silvio afirma que bebê caiu no chão (Foto: Ed Santos | Acorda Cidade)

De acordo com o marido de Patrícia, no Hospital da Mulher os médicos informaram que não iam atender porque Patrícia tinha uma gravidez de risco e precisaria de unidade com atendimento de alto risco, e lá em Feira, só o (HGCA) poderia atendê-la. Já no Clériston Andrade os médicos teriam informado que não iam fazer o procedimento, pois não tinham leito para a criança.

Sílvio informou ainda que diante das negativas de atendimento eles voltaram para o posto de saúde do bairro Limoeiro, onde moram e Patrícia fez todo o pré-natal. Ele afirma que chegou ao local as 8h e uma médica que estava de plantão tentou contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para solicitar uma ambulância, mas até por volta de 11h não havia conseguido.

"Às 11h a médica ainda tentava solicitar a ambulância. A minha esposa levantou, pois estava sentindo muitas dores, a criança caiu no chão, bateu a cabeça e morreu aos meus pés e da minha esposa. Fiquei desesperado", relatou.

Patrícia dos Santos Silva está internada no Hospital Clériston Andrade em estado estável.

Por meio de nota, o Hospital da Mulher informou que Patrícia foi avaliada na quarta-feira, 8, e não estava em trabalho de parto. E que foi encaminhada para unidade de alto risco pela necessidade de realização de procedimento de retirada de líquido amniótico (amniocentese) com o objetivo de diminuir tal desconforto.

A reportagem tentou contato com a Secretaria Municipal de Saúde e o HGCA e não obteve sucesso.

adblock ativo