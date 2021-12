Bebê em Feira pode ter sofrido tentativa de estrangulamento

A bebê de 1 ano e um mês, que está internada Unidade de Terapia Intensiva (UTI). do Hospital Estadual da Criança (HEC) em Feira de Santana desde o último dia 28 pode ter sido vitima de uma tentativa de estrangulamento. A suspeita veio a nesta sexta-feira, 4, quando a família informada por uma médica que havia encontrado arranhões e hematomas no pescoço da criança.

"A médica encontrou as manchas e nos pediu para irmos a delegacia informar o fato, foi o que fizemos. A cada dia piora a situação da babá, que fez esta monstruosidade com minha sobrinha", disse Ana Carla Pereira, tia da menina.

A delegada Leticia Alaôr, da 1º delegacia, informou que foi procurada pelos familiares que informaram a suspeita da médica e imediatamente solicitou que peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) fossem a unidade hospitalar para realizar exame de corpo de delito na criança. "Embora a médica não tenha formalizado a informação por escrito, tomei as providencias cabíveis e já solicitei a pericia. Agora precisamos aguardar o que a pericia vai concluir", frisou.

Mas a delegada adianta que caso se confirme a tentativa de estrangulamento, as investigações darão outro rumo e que a situação da babá pode complicar. "Embora eu continue a dizer que é um caso complicado, pois faltam pessoas que presenciaram o fato, mas a criança estava sozinha com a babá em casa", destacou.

A bebê continua internada no HEC, só que foi transferida para a UTI na tarde de quinta-feira. O estado dela é grave e já foi aberto procedimento, segundo os familiares, para verificar se houve morte encefálica.

A direção do HEC não liberou nesta sexta nota sobre o estado de saúde da criança e não confirmou sobre a informação dos familiares de uma possível morte encefálica.

A bebê deu entrada no HEC na noite de sexta-feira, 28, com desacordada e com um hematoma na cabeça. Sendo submetida a exames foi constatado que ela teria sofrido uma trombose cerebral e uma intervenção cirúrgica foi realizada para retirada de um coagulo. Familiares apontaram a babá da menina, Jeane dos Santos Silva, 25 anos de tê-la agredido. A jovem trabalhava na residência dos pais da bebê há 19 dias e teria confessado para uma tia da menina que praticou as agressões.

Na terça-feira, 1º, ela se apresentou a polícia e confessou as agressões, mas alegou que a menina passou mal após uma queda de uma cama. Familiares da babá afirmaram que ela tem problemas mentais e que faz uso de remédios controlados. Após o depoimento Jeane foi liberada.

