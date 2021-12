Bebê é espancada e família acusa babá por agressão

Uma bebê de um ano e um mês está internada em estado grave após ter sido espancado em Feira de Santana (a 117 km de Salvador). Os pais da pequena Maria Luiza Pereira Cerqueira acusam a babá da criança, identificada como Jeane Oliveira Santos, de ter cometido o crime.

O caso aconteceu na casa da família no bairro Muchila na sexta-feira, 28, mas só foi denunciado na manhã desta segunda, 31, quando os pais procuraram a delegacia para prestar queixa. A babá está foragida.

A bebê está em coma e respira com a ajuda de aparelhos. Ela foi submetida a uma cirurgia para retirada de um coagulo no cérebro, devido a uma trombose cerebral. Até o inicio da tarde desta segunda a menina estava no setor de estabilização, aguardando uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A mãe da menina, Viviane Pereira Ferreira, disse que vinha desconfiando de que algo estava errado, pois a filha apresentava alguns hematomas e ferimentos, e, quando questionava a babá, ela dizia que foi a criança brincando com a sua filha de 2 anos. "Ela trabalhava na minha casa há 19 dias e trouxe a filha dela de 2 anos, acreditei nela, mesmo notando que minha bebê ficava agitada quando eu chegava e não deixava a Jeane encostar nela", disse.

Na sexta, a menina estava com o pai em casa quando caiu, mas não teria se machucado. Em seguida, ele deixou a menina com a babá e saiu de casa. Ao retornar, encontrou a criança chorando bastante e tentou acalmá-la, mas teve que sair novamente deixando de novo a criança com a suspeita.

"Quando encontrei com o meu marido, ele me contou o que havia ocorrido e liguei para casa. A babá falou que a minha filha estava dormindo. Ao chegar em casa, por volta das 17 horas, a menina continuava dormindo e não reagia mesmo com a minha insistência em acordá-la. Fiquei preocupada e a levei para o hospital", conta Viviane.

A bebê foi levada para o Hospital Estadual da Criança (HEC), onde foi constatado que ela estava com um hematoma grande na cabeça e com o tórax alto. Uma tomografia mostrou que Maria Luiza estava com um coagulo no cérebro. Ao ver que a menina apresentava alguns hematomas, Ana Carla Pereira, tia materna da criança, foi até a casa da família e pressionou a babá, que acabou confessando o crime.

"Ela disse que Maria Luiza chorava muito e que não a deixava assistir nada. Contou que beliscava e que empurrava a menina contra o box no banheiro no momento do banho. Ela ainda chegou a oferecer dinheiro para que eu não deixasse ela ser presa", contou a tia, que gravou toda conversa com a babá.

A tia da menina contou ainda que a suspeita é amiga de infância da família e que teria pedido a mãe da bebê para trabalhar em sua casa, porque estava passando necessidades. "Ela mora no povoado em Oliveira dos Campinhos e vivia pedindo a minha família para arranjar um trabalho. Minha irmã, como estava precisando, a chamou para cuidar da bebê e ainda aceitou que ela trouxesse a filha. Ela é um mostro e deve pagar por tudo que fez com minha sobrinha", frisou.

A delegada Leticia Alaor, que responde interinamente pela 1ª Delegacia, informou que já foram iniciadas as diligências para localizar e prender a suspeita, que será indiciada inicialmente por tentativa de homicídio. "Já temos as informações de onde ela pode estar, e os policiais já se deslocaram para lá. Estamos solicitando também ao hospital o boletim com o estado de saúde da criança, que segundo os familiares é gravíssimo. A prisão da babá é uma questão de tempo", destacou.

