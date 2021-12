Bebê é encontrado abandonado embaixo de árvore na BA

Um bebê foi encontrado abandonado embaixo de uma árvore na Praça da Bandeira, no bairro Teixeira Lote, em Ibotirama (distante a 667 km de Salvador), no interior da Bahia, na noite de sábado, 4.

Ao escutarem o choro do recém-nascido, populares entraram em contato com a Polícia Militar, no entanto, quando os agentes chegaram ao local, um dos moradores já havia levado o menino, em um táxi, para o hospital da cidade.

De acordo com a PM, o bebê foi localizado ainda com o cordão umbilical, pouco antes da meia noite. A criança foi deixada em cima de um papelão e enrolado num lençol. Ele permanece na unidade hospitalar e, conforme a PM, passa bem.

A polícia ainda não tem informações sobre quem abandonou a criança.

