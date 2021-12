Bebê de um mês morre após carro capotar e cair em ribanceira

Um bebê de um mês morreu em um acidente na BR-101 em Nova Viçosa, no sul da Bahia, neste sábado, 31. A criança, Sophia Amaral Nunes, estava no bebê conforto, mas há suspeita que o equipamento não estava preso no cinco de segurança, de acordo com o site "O Povo News". A cadeirinha foi projetada para fora do veículo e a recém-nascida não resistiu aos ferimentos.

Outras três pessoas ficaram feridas no acidente, mas não correm risco de morte. A mãe da criança, Juscelia Amaral, estava no automóvel, além de Rodrigo Moreira Santos Figueredo, que conduzia o carro, e sua esposa Aline Moreira.

De acordo com o site "O Povo News", o condutor perdeu o controle do veículo, um Renault Megane, saindo da pista e capotando. O automóvel caiu em uma ribanceira perto de um rio.

