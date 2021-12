Bebê de um ano morre em acidente com portão de casa

Um bebê de um ano morreu na noite desta quarta-feira, 13, após sofrer um acidente no portão da casa onde morava, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). Segundo informações do site Acorda Cidade, Laura Sophia Souza chegou a ser internada no Hospital Estadual da Criança (HEC), mas não resistiu.

A polícia não informou como o acidente ocorreu nem deu outros detalhes. O levantamento cadavérico da criança foi feito pelo delegado Luís Smyslov Filgueiras. O corpo passará por necrópsia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo