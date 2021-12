Bebê de três meses morre após casa pegar fogo em Ilhéus

Uma bebê de três meses morreu na noite desta quarta-feira, 18, após um incêndio na casa em que morava na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia.

De acordo com o site Ilhéus 24h, as chamas teriam se iniciado por causa de uma vela no quarto, uma vez que a residência, que fica no bairro Nossa Senhora da Vitória, não tinha energia elétrica.

O Corpo de Bombeiros informou que, no momento do incêndio, a criança estava sozinha em casa, pois a mãe encontrava-se casa da vizinha.

A recém-nascida foi socorrida pela equipe dos Bombeiros e encaminhada para o Hospital Vida Memorial, mas já chegou na unidade sem vida.

