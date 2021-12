Bebê de três meses é sequestrado em Porto Seguro

Um bebê de três meses foi sequestrado em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia. De acordo com o site Radar 64, a criança estava dormindo no carrinho na sala de casa quando desapareceu. A mãe dele, Renata Cerqueira, 20 anos, contou que estava lavando roupa no quintal de casa e não percebeu a ação.

Ela disse que o aparelho de som e a máquina de lavar roupa estavam ligados. Além disso, a porta de casa estava aberta. Renata contou também para a polícia que descobriu o sumiço do filho quando sua mãe chegou em casa e chamou atenção para a ausência do neto.

Duas crianças que brincavam na rua de Renata disseram que viram uma mulher sair da casa dela com o bebê no colo. A polícia já teria identificado a suspeita, que ainda não foi localizada.

