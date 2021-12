Bebê de oito meses morre afogada em balde

Um bebê de oito meses morreu afogado em um balde com água no município de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. De acordo com o site Sul da Bahia News, Kananda Soares de Sousa Muniz estava brincando no chão de casa quando o acidente aconteceu.

A menina chegou a ser levada para a maternidade, mas não resistiu e morreu. A avó da criança registrou a ocorrência na 8º coorpin (Coordenaria de Polícia do Interior).

O caso ainda é investigado.

