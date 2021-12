Bebê de 11 meses cai em balde de água e morre

Bebê de 11 meses Gabriela Ferreira Mota morreu nesta terça-feira, 4, na policlínica do bairro do Parque Ipê, em Feira de Santana. De acordo com a mãe, Simone Mota dos Santos, ela caiu em um balde de água na casa onde morava.

Apesar do socorro rápido, Gabriela não resistiu. A polícia foi informada pelos médicos da unidade de saúde que foram encontradas alterações nos órgãos genitais da menina, que completaria um ano no próximo dia 20.

