Bebê de 1 ano morre vítima de H1N1 em Feira de Santana

Um bebê de 1 ano e três meses morreu nesta terça-feira, 10, em decorrência da gripe H1N1, no município de Feira de Santana (a 109 km de Salvador). A criança era da cidade de Saúde, mas não teve a identidade divulgada. Apesar de o município já ter confirmado a morte pela doença, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que ainda investiga a causa.

>> Boletim da Sesab registra 17 casos de influenza este ano

Dois casos de H1N1 também foram confirmados pela Secretaria Municipal da Saúde. Além disso, outras quatro pessoas estão internadas com suspeita da doença e aguardam o resultado dos exames.

Salvador é o município baiano que concentra o maior número de casos da H1N1 (26), seguido de Camaçari (2) e dos municípios Dias D’Ávila, Governador Mangabeira, Itabuna, Jacobina, Juazeiro, Lauro de Freitas, São Miguel das Matas e Ubatã, com um caso cada um. Os óbitos foram registrados em Lauro de Freitas (um) e Salvador (três).

A 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe vai do próximo dia 23 até 1º de junho. O dia 12 de maio é o Dia D de mobilização. No ano passado, dos 26 estados mais o Distrito Federal, apenas dez alcançaram a meta de vacinar 90% do público-alvo. Na Bahia, foram vacinados 2,6 milhões de pessoas, o que representa 84,60% da cobertura vacinal. Dos 417 municípios, 172 alcançaram a cobertura de 90%.

adblock ativo