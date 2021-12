Bebê de 1 ano morre horas após tomar cinco vacinas em Feira

A morte de um bebê de 1 ano, na madrugada desta terça-feira, 11, é investigada pela polícia de Feira de Santana (a 109 km de Salvador). Joanderson Jesus da Silva foi levado para o posto de saúde de Pé de Serra, no distrito Maria Quitéria, após passar mal. Ele tinha tomado cinco vacinas nesta segunda, 10.

A família suspeita que há relação entre a imunização e a morte da criança. Contudo, a delegada Ludmila Vilas Boas, da 2º Delegacia de Feira de Santana, disse que ainda "é precipitado afirmar se tratar de situação envolvendo as vacinas".

"O caso foi registrado como morte a esclarecer. O corpo vai passar por exames de necropsia e toxicológico. É uma situação que não podemos prever se tem relação com as vacinas sem que haja um laudo pericial para confirmar", explica a delegada, ressaltando que não há razão para preocupação da população sobre as vacinas.

Segundo o site Acorda Cidade, o menino recebeu doses de Meningocócica C, Influenza, HPA, Tríplice Viral e Pneumocócica durante a manhã de segunda e não apresentou nenhum sintoma durante o dia.

Na madrugada, ele apresentou febre alta e falta de ar, sendo levado para o posto de saúde. A médica Jéssica Tavares, que atendeu Joanderson na emergência, disse ao Acorda Cidade que o menino chegou com parada cardiorrespiratória e cianótico (com a pele na coloração roxa). A equipe tentou reanimar o garoto, mas ele acabou morrendo.

O levantamento cadavérico foi realizado ainda na madrugada e o material foi enviado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Os exames serão realizados pelo DPT de Salvador. Segundo a delegada, o prazo para divulgação do resultado é de 30 dias, podendo ser prorrogado.

