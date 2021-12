Bebê de 1 ano morre após beber querosene em Feira de Santana

Um bebê de 1 ano e 8 meses morreu na manhã deste sábado, 13, após sofrer complicações em decorrência a ingestão de querosene. A. S. d. S. S. estava internada no Hospital Estadual da Criança (HEC), em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações da delegada responsável pelo caso, Danielle Mathias, ao site Acorda Cidade, a criança passou mal por volta das 17h40 desta sexta-feira, 12, enquanto brincava no quintal da casa onde residia na rua Bangu, no bairro Parque Ipê. A vítima teria enchido um brinquedo com o produto e ingerido em seguida.

Ainda de acordo com a delegada, um dos pais da menina trabalha com querosene e por isso mantinha o material em casa. Ela chegou a ser socorrida em uma Policlínica e encaminhada ao HEC, mas não resistiu.

adblock ativo