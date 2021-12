Bebê com três dias de vida é picada cinco vezes por escorpião e sobrevive

Uma recém-nascida sobreviveu após ser picada cinco vezes por um escorpião na Bahia. O caso ocorreu no dia 6 de setembro, três dias após Maria Sofia Silva Ferreira nascer, na cidade de Vitória da Conquista (a 518 quilômetros de Salvador).

No primeiro dia em casa, após passar dois dias em observação no hospital, a menina foi picada por um escorpião-amarelo e deu entrada em um posto de saúde com aumento de frequência cardíaca, recusa alimentar e excesso de saliva.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Maria, que foi encaminhada para o Hospital Municipal Esaú Matos, foi tratada e recebeu alta no dia 9 de setembro.

O animal estava localizado no cordão umbilical da menina, que ainda não havia caído. O bebê foi medicado com seis ampolas de soro antiescorpiônico.

O local onde a criança picada é o Conjunto Habitacional Campo Verde, no bairro Campinhos, onde estaria com uma infestação de escorpião.

