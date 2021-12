Bazar beneficente arrecada R$ 240 mil em três dias

O bazar das Voluntárias Sociais, realizado até as 18h desta segunda-feira, 3, no Palácio da Aclamação (Campo Grande), teve mais de dois mil compradores e arrecadação de R$ 240 mil.

O balanço foi divulgado, na noite desta segunda, pela assessoria da instituição, que desde sábado comercializou produtos apreendidos pela Receita Federal - perfumes, eletrônicos e roupas, entre outros - com descontos mínimos de 50%.

A procura do público foi intensa. No primeiro dia chegou a haver tumulto, quando mais de mil pessoas se aglomeraram no local, forçando a organização a suspender as vendas no final da manhã.

Com produtos a partir de R$ 1, os visitantes tinham três opções para pagar as compras: à vista, débito em conta e cartão de crédito, com parcelamento em duas vezes, a partir de R$ 500, e três vezes, acima de R$ 1 mil.

A fila, nesta segunda, não alcançou a mesma extensão de domingo, quando atingiu as proximidades do Teatro Castro Alves, mas chegou até a entrada do Passeio Público. Os portões foram abertos às 9h e houve quem tivesse passado a noite na fila.

O acesso do público era liberado em grupos de dez pessoas, que tinham cerca de 15 minutos para avaliar os produtos de interesse. Eletrônicos mais desejados, como videogames e tablets, além de perfumes e roupas, foram esgotados. A maior parte do que sobrou era formada por brinquedos.

Acessórios

Morador do bairro de Nazaré, o estudante José Carlos, 21 anos, compareceu ao segundo dia consecutivo do bazar, depois de dormir na fila entre domingo e segunda. O rapaz estava em busca de acessórios para videogames, uma vez que havia comprado um no dia anterior por R$ 900.

"Trouxe um colchonete, dormi na fila junto com o meu irmão, encarei chuva e frio, mas consegui encontrar algo de valor por um preço muito mais baixo do que o mercado", disse. "Gastamos cerca de R$ 2 mil e saímos razoavelmente satisfeitos".

Brinquedos

Por outro lado, o técnico em telecomunicações Isaac de Souza, 33 anos, morador da Ribeira (Cidade Baixa), não gostou muito do que encontrou no bazar.

"Só tinha brinquedo para as crianças. Não achei nada para mim, como roupas ou eletrônicos", lamentou ele, que chegou à fila por volta das 3h.

