Baú de caminhão carregado com móveis pega fogo no oeste da BA

O baú de um caminhão carregado com móveis pegou fogo na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, 11, e ninguém ficou ferido.

De acordo com o subtenente Rodrigues, do Corpo de Bombeiros Militar do município, o veículo pegou fogo na avenida principal da cidade.

Segundo ele, o proprietário do veículo relatou que estava parado ao lado do caminhão quando avistou as chamas. Parte do baú e os móveis foram destruídos pelas chamas. Uma moto também estava entre a carga e ficou totalmente danificada.

O fogo foi controlado pelo 17º Grupamento de Bombeiros Militar e o veículo já foi retirado da via. Não se sabe ainda o que teria provocado as chamas.

adblock ativo