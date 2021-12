Assinado por Ana Paula Guimarães e Thiago Manarelli, do escritório de arquitetura Manarelli Guimarães, a Casa Vert por Baú+ apresenta uma Bahia elegante e cheia de frescor, com uma mistura de design com peças de garimpo. Os móveis desenhados por Alessandro Mendini, Aristeu Pires e Pedro Franco dividem espaço com obras da nova geração de designers brasileiros.

Durante a mostra, a Baú+ irá apresentar o lançamento exclusivo das peças A Lot Of Brasil, indústria brasileira de maior expressão no exterior e que traz itens assinados por grandes designers nacionais e internacionais.

O projeto apresenta também soluções sustentáveis, como o uso de cadeiras produzidas com madeira de barcos abandonados, trazendo mais personalidade, ambientes fluidos, além de reunir living, gourmet com sala de estar, suíte e banheiro.

Baú+ apresenta espaço na Casa Cor Bahia 2019 | Foto: Divulgação/ATarde

