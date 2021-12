Batida entre carro e moto deixa criança e adulto feridos

Uma criança e um adulto ficaram feridos após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na noite desta terça-feira, 17, no bairro Boa Sorte, em Barreiras, no Extremo Oeste da Bahia .

O motorista do VW Golf, cor prata, seguia sentido São Desidério, quando foi surpreendido pela moto que trafegava no sentido contrário, mas que acabou invadindo a contramão e atingiu a lateral direita e a roda traseira do carro.

Conforme o Blog do Sigi Vilares, três pessoas estavam na moto e duas ficaram feridas. O motociclista, aparentemente embriagado, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A criança teve ferimentos graves e um adulto ferimentos leves. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) para o Hospital do Oeste, em Barreiras. O estado de saúde deles é desconhecido.

A moto ficou bastante danificada com a batida e derramou óleo na pista.

O motorista do veículo não se feriu.

