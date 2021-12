Batida entre caminhonetes deixa dois mortos na BA-046

Uma batida entre duas caminhonetes deixou dois mortos na madrugada deste sábado, 17. na BA-046, próximo de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo do estado. O acidente aconteceu no Km 24 da rodovia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas, que eram condutores dos veículos, morreram no local do acidente. Não há informação sobre o que teria causado a colisão. A ocorrência foi registrada na delegacia de Santo Antônio de Jesus.

